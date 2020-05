La Policia Municipal de Girona comença a recollir denúncies de furts i estafes amb cita prèvia

La Policia Municipal de Girona ha començat a recollir denúncies de furts, petits robatoris i estafes amb cita prèvia arran del coronavirus. L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que la mesura s'adopta per "reduir cues" a la comissaria de Bacià i evitar concentracions a la zona de recepció. Ara, per a aquelles denúncies que no siguin urgents, la ciutadania haurà de demanar hora per correu electrònic. "Però en aquells casos en què es requereixi una actuació policial immediata, s'actuarà com fins ara", ha subratllat Madrenas. D'altra banda, si la regió sanitària escala fins a la fase 2, les escoles bressol municipals reobriran dimarts vinent amb cinc alumnes per aula. I les places als casals d'estiu s'hauran d'adjudicar per sorteig.