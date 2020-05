El Celler de Can Roca, primer "triestrellat" que reobrirà portes

El Celler de Can Roca (Gironès) serà el primer tres estrelles Michelin d'Espanya a reobrir les seves portes el 23 de juny, i ho farà amb "optimisme" i amb una proposta gastronòmica que seguirà "molt vinculada al producte local", a més de a la creativitat i a la innovació.

Així ho ha avançat avui dimecres a Efe el cuiner Joan Roca, que ha reconegut que "no serà possible abraçar els clients", però mantindran tot l'esperit, tant en cuina com en sala, d'oferir-los una experiència única al món, reconeguda en diverses ocasions com a Millor Restaurant del Món.

Més enllà de l'acompliment de les normes sanitàries exigides, el Celler de Can Roca segueix compromès amb "el producte local, la creativitat i la innovació" per a uns comensals que "volen trobar normalitat en la nostra proposta gastronòmica, que volen al Celler pel que és", afegeix.

"Mai" han estat tant de temps tancats al públic des de l'obertura d'aquest somni de Joan i Josep Roca -al que més tard s'incorporaria el seu germà Jordi- l'agost de 1986, en un barri obrer de Girona, a prop del restaurant dels seus pares que va fer créixer en ells l'amor per la gastronomia.

La reobertura serà de moment per a uns 45 comensals i ja treballen al restaurant a reordenar les nombroses reserves pendents des del tancament per la Covid-19. Els oferiran el menú degustació Festival, una oda encara més bolcada en el producte local, sempre acompanyada pels vins seleccionats per Josep Roca i amb "més rellevància" de les postres creades per Jordi Roca.

"El Celler de Can Roca seguirà el seu concepte més que mai, amb una línia més vinculada al producte local, però amb la mateixa creativitat i innovació", ha dit a Efe Joan Roca, que entén que els seus comensals no esperen trobar diferències ni en els plats ni en el servei que els ofereixen.

"Sóc optimista, crec que la gent voldrà viure experiències gastronòmiques quan pugui", afegeix qui considera que l'alta cuina "seguirà vigent".

Tot i que reconeix que està "trist" i expressa el seu condol per totes les víctimes registrades al país i la desolació causada per la pandèmia, considera que cal "assumir riscos" al obrir restaurants com El Celler de Can Roca "per generar treball i contribuir econòmicament la recuperació del país".

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca obriran a més el 5 de juny Mas Marroch, el seu espai d'esdeveniments, reconvertit en un restaurant amb molt d'espai a l'aire lliure on serviran un menú basat en els clàssics del Celler de Can Roca; el 8 de juny el restaurant familiar Can Roca i el 16 l'hotel Casa Cacau.

Fins ara els primers tres estrelles Michelin que havien anunciat la seva reobertura eren Arzak (Sant Sebastià) l'1 de juliol i Aponiente (El Puerto de Santa Maria), un dia després.