El GEiEG reobre les piscines de Sant Ponç després del «Gloria» i la pandèmia

Que les piscines de Sant Ponç del GEiEG tornin a obrir ja és, per si sola, una bona senyal i un motiu de satisfacció per als socis de l'entitat esportiva gironina. Però, l'obertura d'aquests equipaments grupistes suposaven aquest dimarts, una doble alegria per haver-se sobreposat a dues grans afectacions. Les piscines portaven tancades quatre mesos. Des que el temporal «Gloria» va deixar tot l'espai malmès per la crescuda del riu Ter. El GEiEG primer va patir unes destrosses milionàries fruit de les inclemències metereològiques i ara ha hagut de fer front al tancament de les instal·lacions per la pandèmia.

De fet, estava tot a punt de reobrir quan, tot se'n va anar en orris per coronavirus i l'estat d'alarma. Ha estat un període molt convuls per l'entitat que presideix Francesc Cayuela que poc a poc es va aclarint per l'obertura paulatina de les diferents instal·lacions, al ritme que va permetent la superació de les diferents fases de la desescalada.

Fa uns dies ja es van poder obrir alguns espais com les pistes de tennis i pàdel i ara l'entitat ha pogut començar a oferir l'opció d'accedir a la piscina interior de 25 metres i l'exteriors de 50 metres als seus socis. Aquest dimarts ja es podien veure algunes nedadores i algunes nedadors a les dues instla·lacions.



Mesures reguladores

Per poder anar a la piscina s'ha de demanar prèviament trucant al centre o a la pàgina web del grup i s'ha de seguir un horari. S'ha d'entrar a les instal·lacions un quart d'hora abans de l'hora de la reserva i s'ha de marxar de l'aigua deu minuts abans de l'hora de marxar de l'equipament. A la piscina exterior s'han creat deu carrils per nedar amb un màxim de dues persones per carril. A la piscina coberta de 25 metres, hi ha quatre carrils per nedar amb un màxim de dues persones per carril i dos carrils més s'han reservat pel bany lliure i d'oci amb un màxim de quinze persones.

Les resticcions per poder complir amb les mesures de seguretat i higiene fan que només es pugui utilitzar un vestidor a l'entrar i únicament per canviar-se. No es pot deixar res a dins i al marxar s'utilitza un altre vestiudor i sense poder fer servir per dutxes. A més de les psicines, també ha reobert l'espai de salut corporal, estètica, bellesa i dietètica, sempre però, fent reserva prèvia.

Les piscines municipals

L'entrada a la fase 2 de la desescalada permet que les piscines municipals puguin reobrir, si bé amb limitacions. Per això, l'alcaldessa de Girona va explicar aquest dimarts en declaracions recollides per l'ACN que s'està parlant amb els municipis de l'àrea urbana per «consensuar pautes» que permetin fer una reobertura amb «criteris homogenis».

Madrenas va explicar que, d'entrada, la intenció és que les piscines cobertes puguin reobrir quan s'entri a fase 3. Va dir que l'accés es farà amb cita prèvia, amb un temps prefixat per usuari (segurament, mitja hora) i amb un carril reservat per persona. Encara cal decidir, per exemple, on i com s'haurà de deixar la roba (perquè els vestuaris estaran tancats).Pel que fa a la piscina descoberta de la Devesa, l'horitzó s'estén ja per després de Sant Joan i s'estan encara treballant aspectes com ara l'aforament o si es reserven franges per a la gent gran. A més, també s'està parlant de limitar horaris per als usuaris i com es faran les desinfeccions i si el bar podrà estar obert o no.