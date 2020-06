Els organitzadors de la manifestació antiracista es desmarquen dels aldarulls

L'entitat AfroVibes ha anunciat que els aldarulls que es van produir aquest dilluns a la ciutat de Girona van ser després que es desconvoqués la manifestació antiracista que havien organitzat per condemnar la mort de George Floyd als Estats Units. En un comunicat, els organitzadors han recordat que la marxa organitzada era pels carrers del municipi de Salt (Gironès) i que quan es va arribar a la plaça de l'Ajuntament d'aquest municipi van donar la protesta per finalitzada. Tot i així, van arribar una vintena de persones que van convidar als assistents a dirigir-se a la comissaria de Salt i després van anar a Girona on es van produir danys en vehicles, destrosses al mobiliari i també en contenidors.

Els organitzadors han lamentat els fets i han demanat disculpes. A més, han recordat que una vintena de persones de l'entitat saltenca va seguir el recorregut recollint alguns dels contenidors que es van llançar al terra. Des d'AfroVibes remarquen que no buscaven "la imatge que es va donar a entendre" i reivindiquen el caràcter pacifista de la manifestació oficial.