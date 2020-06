El tall del carrer Barcelona carrega Caldes de Montbui

Primer van ser les obres de la futura Clínica Girona. I ara els treballs d'ampliació del centre comercial d'El Corte Inglés. El carrer Barcelona, la via principal d'entrada i sortida de vehicles a la ciutat, està tallat des d'ahir en un ampli tram i evidentment això modifica notablement els costums de molts conductors. Aquesta alteració viària durarà dos mesos i al llarg de la primera jornada d'aplicació de la mesura es van registrar importants retencions en les vies afectades, com els carrers Migdia i Caldes de Montbui.

Paciència, paciència i més paciència. No hi haurà cap més alternativa durant almenys aquests dos mesos. Aquest tall, que afecta des de la cruïlla del col·legi Cassià Costal fins al carrer Martí Sureda, està obligat per les obres d'ampliació del centre comercial i l'illeta on se situarà un nou carril per girar cap a la dreta des del carrer de Barcelona cap al carrer de Martí Sureda. També s'adequarà el mateix carrer de Martí Sureda, principalment ampliant les voreres i condicionant els passos de vianants i la mitjana. Tot plegat canviarà la trama urbana d'aquest espai del carrer Barcelona, on d'aquí a un temps s'alçarà el nou edifici fruit de l'ampliació d'El Corte Inglés damunt la plaça Salvador Espriu.

El dia va començar bé, amb una certa tranquil·litat en el trànsit, però, a mesura que van anar passant les hores, el tall i les seves conseqüències es van començar a visualitzar. Les vies més perjudicades i que més van patir retencions van ser el carrer Migdia i el tram de Caldes de Montbui comprès entre la Rutlla i Migdia. Al voltant del migdia les cues arribaven d'un extrem a l'altre de Caldes de Montbui, donat que els vehicles ja no podien arribar fins a la cruïlla del carrer Barcelona.

Les cares de resignació es van anar succeint durant la tarda. A diferència de fa uns dies, el trànsit de vehicles per Girona s'ha incrementat i això també es va deixar notar al voltant dels carrers afectats per aquest tall. Qui va patir també les retencions va ser l'autobús urbà de la línia 1 que cobreix el trajecte entre l'Avellaneda i Montjuïc i que té parades tant a Caldes de Montbui com en diferents punts de Migdia.

A finals de la setmana passada ja es va col·locar en punts ben visibles la senyalització vertical indicant els canvis circulatoris. En el tram del carrer Caldes de Montbui comprès entre Migdia i Barcelona només hi poden accedir ara els propietaris de vehicles amb guals. Tot i això ahir encara hi havia alguns conductors despistats que preguntaven pels canvis en veure que no podien circular pel tram tallat.

Si no hi ha cap contratemps, a finals de juliol el trànsit ha de quedar normalitzat al llarg del carrer Barcelona. En sentit nord, el trànsit es desvia per la carretera de Santa Coloma i el carrer d'Oviedo o el carrer del Riu Güell. En el cas del carrer Oviedo també va notar un increment notable del pas de vehicles i, a la tarda, es van registrar retencions a la zona dels semàfors de la carretera de Santa Coloma, principalment per entrar a la ciutat. Al llarg d'aquests dos mesos també es desviaran els cotxes des de la rotonda del Mas Gri cap a Reggio Emilia. La intenció és que els cotxes no entrin pel carrer Barcelona i utilitzin la perllongació de Migdia o bé l'avinguda Pericot.

En sentit sud, els cotxes els desvien pel carrer de Cassià Costal. Els conductors podran sortir de la ciutat pel carrer d'Oviedo, al barri de Sant Narcís. Per accedir a l'Hotel Melià o al centre comercial s'haurà de fer per l'avinguda de Sant Narcís, el carrer d'Antoni Gaudí i el carrer de Saragossa que connecta amb el vial habilitat del carrer de Barcelona.

Durant els propers dies s'espera que la situació es vagi, fins a un cert punt, normalitzant i els conductors es vagin acostumant a aquests canvis.