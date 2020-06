La Fundació Princesa de Girona encara no ha tancat el lloc ni la data d'entrega dels premis

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) preveu fer l'entrega dels premis "abans de finals d'any" tot i que encara no té una data tancada ni una ubicació determinada. La directora general, Mònica Margarit, ha recordat que habitualment l'acte es feia "a finals de juny", tret de l'any passat que ho van traslladar a la tardor per celebrar els deu anys de la Fundació.

Margarit ha lamentat que aquest any "la crisi sanitària ha impedit" que es mantingués el calendari i ara treballen en poder-ho fer durant l'últim trimestre del 2020. De tota manera, la directora general ha avançat que estan treballant en un format alternatiu que "permeti arribar a molta gent", ja que amb les restriccions sanitàries serà difícil celebrar un acte multitudinari.

Es manté la incògnita però de la ubicació de la gala. L'any passat es va fer a Barcelona en motiu del desè aniversari de la Fundació i per això també es va fer a la tardor, tot i que normalment es feia a finals de juny.

L'any abans, però, l'FPdGi va haver de fer l'entrega dels premis a l'espai Mas Marroch de Vilablareix després de la negativa de l'Ajuntament de Girona per cedir les instal·lacions del Palau de Congressos i Fira de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va excusar-se dient que l'equipament estava tancat perquè hi feien reformes i no es podia fer en aquell equipament. Això va obligar a la fundació a buscar un espai alternatiu, com ara el Mas Marroch.

Mònica Margarit ha avançat el canvi de dates de l'entrega dels premis d'aquest 2020 durant una trobada virtual amb tots els premiats. En aquesta edició, el premi de les Arts i les Lletres ha estat per Guillermo García. Ha estat la primera vegada que un cineasta guanyi aquest guardó i Margarit s'ha mostrat satisfeta de poder sumar aquesta disciplina artística en uns premis que compten amb arquitectes, escriptors i molts altres artistes.

García va aconseguir el Goya l'any 2016 a la Millor Pel·lícula Documental per 'Frágil Equilibrio'. Ara, està treballant en el seu primer llargmetratge de ficció, que es titularà 'Ciudad sin sueño'. Guillermo García s'ha mostrat molt satisfet de rebre aquest premi en una edició atípica i marcada per la pandèmia. García ha avançat que el coronavirus de ben segur que marcarà el món del cinema i la "sensibilitat" de l'espectador envers algunes situacions.

Per la seva banda, el premi Empresa 2020 ha estat per Pepita Marín. Amb tan sols 23 anys va decidir fundar We Are Knitters, una marca que ven kits per teixir llana a través d'internet. Marín ha aconseguit que els seus kits es distribueixin als Estats Units, un dels principals mercats de la seva empresa. Amb menys de deu anys, We Are Knitters ja compta amb 28 treballadors.

El premi FPdGi d'Investigació Científica ha estat per Rubén Darío. És doctorat en Química per la Universitat de València i lidera un laboratori que està investigant com crear BioLED, un tipus de llum que reduiria l'ús d'elements químics i tòxics que s'utilitzen habitualment. Darío ha afirmat que "el repte" del món tecnològic és fabricar productes que "es puguin reciclar i fabricar de forma barata".

Pel químic, s'ha de "millorar tecnològicament" però sempre tenint en compte la "sostenibilitat". De fet, Rubén ha detallat que fins ara tan sols s'investigava amb l'eficiència de la tecnologia, però ara que se'n fa "un ús massiu" cal pensar també en no utilitzar elements tòxics i finits del planeta.

El Premi Social ha estat per Guillermo Martínez, que és l'impulsor del projecte Ayúdame3D. Es tracta d'una ONG que imprimeix pròtesi en 3D per a aquelles persones que no tenen recursos. Martínez ha assegurat que el seu projecte ha nascut gràcies a la "democratització de la tecnologia".

De fet, l'enginyer ha recordat que les impressores 3D fa molts anys que existeixen. No ha estat fins ara, que han baixat els preus i la ciutadania en pot comprar que ha guanyat pes. "Quan s'ha donat a la gent la llibertat de poder inventar ha estat quan s'han trobat solucions socials als problemes", ha conclòs Martínez.

