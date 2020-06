Girona lliura material als casals d'estiu per evitar contagis

L'Ajuntament de Girona ha proporcionat material per fer front al coronavirus als participants dels casals d'estiu. En total 3.200 mascaretes, 10 mascaretes amb pantalla (per nens que es comuniquen amb llengua de signes), 75 termòmetres frontals, 200 litres de sabó de mans, 968 litres de gel hidroalcohòlic, 400 litres d'esprai desinfectant i 3.600 guants per poder realitzar les activitats complint amb les mesures sanitàries. També s'ha format i donat indicacions als monitors.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha intercanviat avui opinions amb alguns dels responsables de les entitats i els ha encoratjat davant la situació produïda pel coronavirus. "Les inscripcions als casals d'estiu municipals d'aquest any han demostrat que les famílies de Girona continuen confiant amb l'Ajuntament i amb totes les entitats que organitzeu els casals. Els nens i nenes tenen ganes de tornar a estar en grup i passar-s'ho bé després de tant de temps confinats. Malgrat les noves normes de funcionament per reduir el risc de contagi de coronavirus, estem segurs que els casals com sempre seran un èxit. L'Ajuntament som i serem al capdavant d'aquest servei", ha afirmat Madrenas.

Un total de 2.200 nens i nenes podran gaudir dels casals d'estiu. Enguany, s'ha rebaixat un 25% el preu de les inscripcions perquè el màxim de famílies puguin beneficiar-se dels casals d'estiu i s'ha mantingut el sistema de beques per trams de renda familiar. Per primera vegada les entitats organitzadores i les escoles s'han unit per oferir una programació que vol minimitzar els efectes negatius del confinament. Els casals comptaran amb un alt contingut educatiu i socioemocional, seguint la línia de principis d'Educació 360. Els casals municipals de Girona aquest any han estat concebuts sota el lema: responsables, educatius i excepcionals.