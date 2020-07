Salt enderroca les barraques il·legals a tocar de l'aiguamoll del Veïnat

Una excavadora ha començat els treballs d'enderroc d'un seguit de barraques i construccions de fusta que hi havia a la zona de les Deveses de Salt a tocar dels aiguamolls del Veïnat. Es tracta d'una operació encarregada per l'Ajuntament saltenc per tal de «naturalitzar» l'espai. Fins fa poc, la zona estava integrada per diverses parcel·les privades on els propietaris havien anat construint malgrat que no es permetia.

En el darrer ple municipal, l'Ajuntament va aprovar comprar aquestes parcel·les per un preu total de 10.890 euros. L'alcalde, Jordi Viñas, ha explicat que amb aquesta acció s'inicien «les tasques de naturalització a la zona de les deveses de Salt, a prop de l'aiguamoll del Veïnat». I ha exposat que «l'enderroc de les construccions il·legals és el primer pas per endreçar l'espai».

Fa uns dos anys, l'Ajuntament ja va enderrocar unes construccions al costat de la via verda que corresponien a l'antiga granja Vidal, al camí del Torin, i edificacions que encara quedaven de la desapareguda Salva Xumetra a les Guixeres. La zona és ara un espai de pícnic al costat de la Ruta del Carrilet, i va a càrrec del Consorci de Vies Verdes.