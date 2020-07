L'exregidor del PP de Girona Carles Palomares, estripa ara el carnet del PDeCAT

L'exregidor del PP de Girona i actual militant del PDeCAT Carles Palomares ha estripat el carnet de la formació independentista. Ho ha fet públic a les xarxes socials on ha ensenyat una carta on demana que de manera "irrevocable" i de forma "immediata" se'l doni de baixi del PDeCAT. Palomares és molt proper als postulats de l'expresident Carles Puigdemont i el moviment s'entén com una manera de mostrar que vol estar al costat de l'exbatlle gironí en el seu intent de formar una nova formació política.

En la missiva, Palomares s'acomiada amb un "Salut i república". Tot plegat en mig de les picabaralles entre dirigents de JxCAT, PDeCAT, la Crida i altres corrents. Des del PDeCAT ja li han comunicat que inicien els tràmits pertinent pr donar-lo de baixa del partit. Era del PDeCAT des de finals de l'any 2016.

Palomares va acabar marxant del Partit Popular després de passar-se mesos dient que se sentia espanyol però que era partidari que els catalans puguessin decidir el seu futur amb un referèndum. Amb els temps Palomares va anar-se acostant a l'ideari independentista, fins i tot participant en les mobilitzacions de l'1 d'octubre i de la sentència, a participar en actes dels CDR i a ser partidari de la creació d'un exèrcit català.