El PSC vol crear un servei municipal de mediació i resolució de conflictes

El PSC de Girona presentarà al ple de dilluns una moció per crear un servei municipal de mediació i resolució de conflictes comunitaris. Els socialistes creuen que el servei és imprescindible per garantir que a la nostra ciutat qualsevol persona tingui garantit els seus drets per poder viure amb tranquil·litat i seguretat. «Els problemes de seguretat són alguns dels que més han preocupat els veïns i veïnes de Girona i amb aquest servei l'Ajuntament disposaria d'una altra eina per abordar la solució d'aquesta demanda ciutadana», ha exposat la portaveu socialista Sílvia Paneque.