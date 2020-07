Envien a presó un jove per amenaçar dos nois i robar-los un mòbil i una bossa de tabac a Girona

El jutge de guàrdia de Girona ha enviat a presó un jove guineà de 23 i veí de Salt (Gironès) per amenaçar dos joves i robar-los el mòbil i una bossa de tabac. Els fets van passar diumenge 12 de juliol pels volts de les set del matí a l'Avinguda Josep Tarradelles de Girona. El presumpte lladre va abordar els dos nois per darrera i, després d'amenaçar-los, els va prendre el telèfon i la bossa. Aleshores va marxar corrents del lloc. Immediatament es va posar en marxa un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona per intentar trobar el presumpte lladre. Al cap de poca estona, els agents van localitzar un jove que coincidia amb la descripció que havien donat les víctimes.

Després d'escorcollar-lo, els policies van trobar el mòbil sostret i la bossa de tabac. Per tot plegat, els agents van detenir-lo per un delicte de robatori amb violència i intimidació. El detingut, que té antecedents, va passar el dia 13 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar el seu ingrés a presó.