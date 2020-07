Medi Ambient Talen tres arbres del barri de la Devesa pel risc de caiguda

Una brigada de l'Ajuntament de Girona ha talat aquesta setmana tres arbres de la plaça Mela Muttermich de la Devesa pel «perill que suposaven». Segons Martí Terés, regidor de Sostenibilitat, eren tres pins que estaven «inclinats i amb risc de caure». Tal com explica, ja havien rebut diverses queixes dels veïns pel perill que aquests arbres suposaven. Des del consistori preveuen reposar els arbres talats a l'hivern, «que és quan és millor època per trasplantar-los». Alguns veïns han demanat que, a més de plantar nous exemplars, s'hi posin uns quants bancs, jocs per a la mainada de l'escola bressol i que es tanqui la plaça «per evitar que entrin gossos».