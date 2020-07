Des d'un dron fins a una harmònica: els objectes perduts a Girona

A l'espera de ser retornats. A l'oficina d'objectes perduts de la Policia Local de Girona hi han arribat, des de principi d'any, 600 objectes de tota mena, entre ells telèfons mòbils, un datàfon i desenes de claus i documents d'identitat.

A l'oficina d'objectes perduts de Girona no podríem trobar-hi «un os i flors i un dinosaure»,com diuen Els Amics de les Arts a L'home que treballa fent de gos, però sí que hi ha, a hores d'ara, un dron, una tauleta i un datàfon que, entre molts altres objectes, són guardats al magatzem, situat al soterrani de l'edifici de la Policia Local, a l'espera de ser recuperats.

Quan un objecte arriba a l'oficina, primer es comprova que no hi hagi cap denúncia que el reclami, s'intenta contactar amb el propietari (en el cas de mòbils o documentació) i després, s'enregistra l'objecte i les dades de la persona que l'ha trobat, ja que si, passat un temps prudencial, ningú el reclama, qui l'ha portat té el dret de quedar-se'l. Tot i això, la majoria de persones acaben renunciant a l'objecte i aquest passa al següent i últim esglaó de la cadena: la destrucció o donació. Les peces de roba i les ulleres, per exemple, són donades a les germanes de Sant Vicenç de Paül de Girona, en el primer cas, i a l'entitat Òptics x món, en el segon. En canvi, les joies, els rellotges i els objectes de valor no són mai destruïts i acaben a l'Ajuntament per ser subhastats en un futur. En aquest grup també podem incloure-hi tots aquells objectes que, als ulls de Maria Dolors Gutiérrez, administrativa i responsable de l'oficina d'objectes perduts, poden tenir un valor sentimental per al seu propietari.

En el cas de carteres i moneders, la responsable afirma que la majoria de cops hi troba efectiu a dins, fet que «diu molt de la ciutadania gironina». «Quan algú ve a portar una cartera amb efectiu a dins els hi pregunto que volen fer. Si no són reclamats, una opció és que se'ls quedin ells i l'altre que s'ingressin a les arques del consistori», explica la responsable, afegint que en moltes ocasions es decanten cap a la segona opció. A hores d'ara, al magatzem hi figuren 37 moneders i carteres.



Obejectes curiosos

Al dipòsit s'hi emmagatzema una mola, una càmera de fotos, una harmònica i 34 telèfons mòbils. Entre els objectes que criden més l'atenció de la llista hi ha un dron, que tal com explica Gutiérrez, tenia tots els números de tractar-se d'un robatori però «per sorpresa» no ha arribat mai cap denúncia. El que arriba amb més quantitat , però, són documents d'identitat, passaports i targetes sanitàries o de crèdit. Actualment, hi ha un total 74 documents de tota mena que, de moment, encara no han pogut ser retornats.



Disminució de pèrdues

Gutiérrez afirma que a conseqüència del confinament, s'ha notat molt durant aquests mesos la disminució d'objectes sense propietari que han anat a parar als soterranis de l'edifici. A més, també afirma que, any rere any, durant els mesos d'estiu ha estat quan s'ha documentat una major arribada d'objectes. Fet que enguany, sense la presència de turisme estranger a la ciutat, s'ha vist molt rebaixat. Aquest mes de juny s'han documentat 74 objectes, un número molt baix si el comparem amb els 228 que van arribar durant el mateix mes un any enrere. En números generals, des de principis d'any i fins a finals de juny han passat per l'oficina 600 objectes, dels quals 382 han estat retornats.

En cas de pèrdua, es pot consultar al web de l'Ajuntament els objectes que han entrat a l'oficina en els últims sis mesos i informar-te de com recuperar-los concertant una cita prèvia.