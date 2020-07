Cremen tres contenidors i la part de davant d'un vehicle a Can Gibert del Pla

Incendi de contenidors ahir a la matinada al barri de Can Gibert del Pla de Girona. Els Bombers van rebre l'avís del foc quan faltaven cinc minuts per a les cinc de la matinada i es van desplaçar fins al carrer del Riu Güell del barri gironí amb dues dotacions. Quan hi van arribar, van trobar-se els contenidors en flames. Finalment, en van cremar tres i van poder evitar que en cremés un de quart. En canvi, l'alta temperatura i el foc van provocar destrosses a la part davantera d'un cotxe que estava aparcat al costat dels contenidors.

La Policia Municipal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació i no descarta que sigui un foc intencionat.