Emili Banchilleria Balaguer

A primers d'Abril ens arribava la notícia del traspàs de L'Emili Banchilleria que malgrat deixar-nos en plena Pandèmia i confinament feia anys que patia una llarga malaltia que havia portat amb molta serenor i serenitat junt amb la seva família el sofriment que la mateixa havia provocat a la seva persona.

Fill del Barri Vell de Girona, concretament vivia a la Placeta del Correu Vell que diuen ara ,al costat d'una botiga de queviures que deien a ca la Pilar eren uns baixos encara recordo els vidres que hi havia. El seu pare era mecànic dentista i tenia el taller al carrer Carreras Peralta just davant la llibreria Roca. Venien a comprar la llet a casa, recordo la seva mare no gaire alta i molt afectuosa. Eren dos germans i aquell temps les mainades del barri ens coneixíem totes, el seu pare ja havia fet algun arranjament a la boca als nostres pares que aquell temps ho feien els mecànics.

L'Emili ha estat un reconegut dentista de la nostra ciutat ,entre altres coses havia estat president del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs president de l'Associació de Dentistes Solidaris de Girona i un dels primers directius del Valvi Girona secció de Basket precisament avui que escric aquesta ressenya ha mort el expresident del CB Girona Enric Ametller DEP que havia substituït el 1998 a Emili Banchilleria inclòs la crònica esmenta el traspàs de L'Emili el passat Abril.

Avui quasi tres mesos després del seu traspàs on en un escrit li deia a la seva esposa Rosa Maria i a les seves filles que malauradament degut al confinament varen haver de dir-li adéu des d'un silenci que sols els que ho han viscut saben el que és no poder donar el caliu de l'estimació a la persona estimada en aquest moment tan especial de dir adéu a la vida ara esgraonadament estan rebent el seu homenatge.

Jo vaig dir-li Emili la gent del barri vell no t'oblidarem i ara li afegiria amb més serenitat.

A REVEURE AMIC PERQUE SEGUR ENS RETROBAREM i PARLAREM D'AQUESTA PANDEMIA QUE ENS HA CANVIAT EL MON.

*Mª CARME RIBAS i MORA - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora