Girona compra cinc habitatges destinats a usos socials per un valor de 466.705 €

L'Ajuntament de Girona ha adquirit cinc immobles més que es destinaran a lloguer social en cas de situacions d'emergència en matèria d'habitatge a la ciutat, per un valor total de 446.705 euros. Els pisos s'incorporaran a la borsa d'habitatges de la ciutat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats socials urgents com a conseqüència de la covid-19.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va signar ahir al matí l'escriptura de compravenda dels immobles. Els recursos per a la compra d'aquests habitatges provenen de l'acord entre el govern de JxCat i la formació Guanyem Girona per aprovar els pressupostos del 2020, on es va pactar una partida específica de 500.000 euros per a l'adquisició d'habitatge per a emergència habitacional.

Els de tres habitatges adquirits es troben al carrer del Puigneulós, al barri de Santa Eugènia, per un import de 90.000 euros; al carrer de Zamora, al barri de Sant Narcís, per un import de 95.000 euros; i el tercer al carrer de la Maçana, al barri de Santa Eugènia, i per un import de 95.000 euros. A més, s'ha signat també la compravenda de dos habitatges més, en aquest cas adquirits exercint el dret que té l'Ajuntament de tempteig i retracte, i que els serveis tècnics han considerat que complien els requisits necessaris per a la seva adquisició. Es tracta d'un pis al carrer de Campcardós, a Can Gibert del Pla, per valor de 76.005 euros, i d'un pis al carrer del Bassegoda, a Santa Eugènia, per valor de 90.700 euros.

Madrenas destaca la necessitat d'incrementar el parc públic d'habitatge per donar sortida als casos socials que tenim. La previsió del consistori és comprar un habitatge més durant el mes de setembre, superant així els 500.000 euros pactats entre JxCat i Guanyem.