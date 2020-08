L'edat mitjana dels positius per coronavirus a Girona ja ha baixat fins als 37 anys

La mitjana d'edat actual dels positius recents per coronavirus a Girona ja és de 37,8 anys, segons informen les estadístiques de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). La xifra se situa pràcticament vint anys per sota de la mitjana general des de l'inici de la pandèmia, que de l'1 de març fins al 31 de juliol, és de 56,58 anys.

Aquesta davallada s'ha produït per l'increment dels contagis entre els joves d'entre 15 i 29 anys i Salut ja ha alertat del perill que pot suposar per l'increment de rebrots. D'altra banda, la xifra és similar a la mitjana de Catalunya, que se situa en 37,07 anys. La Regió Sanitària de Catalunya amb la dada més baixa és el Camp de Tarragona, on ha baixat fins als 34,96 anys. Aquestes xifres s'extreuen dels nous positius detectats entre el 22 i el 28 de juliol. Caldrà esperar noves actualitzacions per conèixer la realitat de l'evolució epidemiològica.



Més casos i ingressos a Girona

La Regió Sanitària de Girona va sumar ahir 53 nous casos i dues morts més. D'aquestes, una s'ha produït en un hospital i l'altra encara no s'ha classificat. Tenint en compte que Salut ja no publica l'informe retrospectiu, no es pot saber quin dia es van diagnosticar els casos i quan es van produir les morts. Tampoc informa de les altes hospitalàries.

En el cas de Figueres, hi ha 564 casos confirmats en total, catorze més que el dia anterior.

En relació a la situació dels hospitals gironins, el total d'ingressats ja s'eleva a 37, dos més que la darrera actualització, i a l'UCI també n'hi ha dos més, fins a un total d'onze.

A més, la nova actualització determina que l'Alt Empordà, la comarca gironina que té el risc de rebrot més alt, ha baixat de 418,49 a 381, 25, tot i que segueix sent alt, ja que sobrepassa de 100.

A la Regió Sanitària de Girona, el risc de rebrot va anar augmentant considerablement a partir de finals de juny fins que al 23 de juliol va arribar al pic més alt amb 101,85. Des de llavors ha anat baixant i ahir ja se situava en 92,95.

Actualment, la regió amb el risc de rebrot més alt és la de Lleida, amb 434,49, seguida de Barcelona (192,43), Terres de l'Ebre (125,49), Girona (92,25), Alt Pirineu i Aran (44,71), Camp de Tarragona (39,27) i Catalunya Central (35,1).





Situació a Catalunya

D'altra banda, Catalunya suma 1.058 nous casos confirmats per PCR i en registra un total de 78.470, segons l'últim balanç del departament de Salut. La xifra total s'eleva a 97.981 (1.367 més) si es tenen en compte la resta de proves. Per PRC, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 853 nous positius i la regió de Lleida 83. S'han sumat dinou defuncions més respecte a l'últim balanç i la xifra total és de 12.745. El risc de rebrot és de 162,50 i segueix a la baixa tot i mantenir-se en nivells elevats. La taxa de confirmats per PCR és de 77,44 i la velocitat de propagació (Rho) és d'1,10 i també va baixant. A Catalunya hi ha actualment 534 persones ingressades per coronavirus, 165 menys que en l'últim balanç, dels quals 98 ho estan a l'UCI, cinc menys.

En l'interval de set dies entre el 22 i el 28 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 5.914 casos confirmats per PCR, exactament els mateixos que en el període de set dies anterior, entre el 15 i el 21 de juliol. Això manté la taxa de confirmats per aquesta prova en 77,44 casos per cada 100.000 habitants. Entre aquests períodes hi ha hagut una lleugera baixada del risc de rebrot, de 181,21 a 162,50. També ha baixat la velocitat de propagació, que ha passat d'1,56 a 1,10.

Quant a les defuncions, del total de 12.745, 6.991 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.118 en residències, 813 en domicilis i 823 no s'han classificat.