Posen 21 multes per llençar les deixalles fora dels contenidors a Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona ha posat ja un total de 21 multes per llençar les escombraries fora del contenidor al barri de Santa Eugènia. Concretament, la Policia Municipal de Girona ha aixecat onze actes i els agents ambientals, deu més. La mesura es va començar a aplicar el 6 de juliol en aquesta zona de la ciutat perquè és on s'han detectat més casos d'incivisme.

Paral·lelament, i segons ha informat el consistori, s'està duent a terme una campanya de sensibilització i informació sobre la recollida selectiva i els voluminosos. Dues persones del barri informen sobre aquestes qüestions i, a més, s'ha realitzat una bustiada informativa a tota la zona.

Més endavant, aquesta mesura també s'estendrà a altres barris de la ciutat com Sant Narcís i en alguns punts de Pla de Palau-Sant Pau on també existeix aquesta problemàtica. Actualment s'està elaborant l'estudi d'anàlisi de càrrega i d'ús de contenidors de Sant Narcís per detectar les hores i zones del barri en les quals s'acumulen més bosses i residus a fora dels contenidors.

Denúncies per no dur mascareta

D'altra banda, la Policia Municipal de Girona ha posat 94 denúncies a persones que no portaven la mascareta i s'han negat a rectificar-ho a la ciutat. La setmana que va anar del 20 al 26 de juliol es van posar 27 denúncies, mentre que durant la setmana del 27 de juliol al 2 d'agost, en van ser 67.

Durant els primers dies, després que el Govern català decretés l'ús obligatori de la mascareta per a tota la ciutadania, els agents de la policia es van centrar en advertir a aquelles persones que no la portaven o la portaven malament que se la posessin bé, per tal de contribuir a evitar la propagació del virus.