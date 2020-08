L'Espai Gironès obté un certificat de garantia de màxima seguretat

El centre comercial Espai Gironès de Salt ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la covid-19. La col·laboració amb l'empresa Bureau Veritas ha permès a Multi Iberia certificar la seguretat dels centres comercials que gestiona a Espanya i Portugal, inclòs el de Salt. Aquesta empresa de certificació ha auditat i certificat els procediments implementats com a resposta a la pandèmia, per tal que totes les activitats es desenvolupin amb la màxima seguretat.

«Aquesta certificació augmenta la confiança del públic en la seguretat del nostre centre comercial», assenyala el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. D'aquesta manera, s'han tirat endavant procediments preventius específics en relació als plans de neteja, higiene i desinfecció, així com una adaptació de la normativa aplicable.