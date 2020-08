Detectats nius de vespa asiàtica al carrer Reggio Emilia de Girona

Veïns de Girona 2 han advertit de la presència de nius de vespa asiàtica a la zona, i lamenten que ni l'Ajuntament ni la Generalitat hagin fet res per retirar-los, sinó que, en trobar-se en una propietat privada, hagin hagut de ser els propietaris els que alertessin una empresa especialitzada. Segons assenyalen, més enllà de la retirada de dos nius en concret, que l'empresa va fer ahir, els preocupa que l'Ajuntament no hagi anat a inspeccionar la zona i que no s'hagi alertat els veïns.

Segons assenyalen, tot plegat va començar dissabte al matí, quan, després d'un ruixat, uns veïns van veure que hi havia diverses vespres prop de casa i van detectar que en el terrat d'un habitatge del carrer Reggio Emilia hi havia un niu de vespes asiàtiques. Per això, van tancar portes i finestres -ja que una de les veïnes n'és al·lèrgica- i van avisar tant els propietaris de l'immoble com la resta de veïns, per tal que no s'hi acostessin. Segons assenyalen, també van trucar a l'Ajuntament de Girona, del qual no van obtenir cap resposta, i al 112, des d'on els van comunicar que, en tractar-se d'una propietat privada, ells no podien actuar. Per això, els propietaris van acabar contractant una empresa especializada, que ahir va retirar dos nius localitzats pels veïns. Tot i això, els afectats expliquen que altres residents n'han detectat més, de manera que consideren que es tracta ja d'un problema de salut pública. Per això, lamenten que cap administració s'hagi interessat pel cas i no hagi anat a comprovar si hi ha més nius, per exemple, en espais públics. De fet, assenyalen que els únics que s'han interessat pel cas són els membres de Guanyem Girona, a l'oposició.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona ha assenyalat que tot just ahir havia rebut una petició, a través del correu Ajuntament Informa, sobre la presència d'un rusc de vespa asiàtica al carrer Reggio Emilia. Segons indiquen, anteriorment no havien rebut cap altre avís sobre aquesta qüestió en aquest punt. En ser una propietat privada, l'Ajuntament es va comprometre a anar a inspeccionar si pot tenir alguna afectació a la via pública o sobre la salut de la ciutadania. Segons indiquen, quan els ruscs poden tenir afectació són retirats per les brigades, però si no, la seva eliminació és responsabilitat dels propietaris a través de l'empresa de plagues.