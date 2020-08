Guanyem Girona acusa l'alcaldessa de ser «incoherent»

Guanyem Girona considera que la política de l'equip de govern (JxCat) respecte els pisos turístics és «incoherent». La regidora Cristina Andreu ha recordat que el passat mes de maig la majoria del ple va votar a favor d'una moratòria de pisos turístics a tota la ciutat, una proposta que, a part d'estar presentada per l'associació de veïns del Barri Vell, «comptava amb el suport de la majoria d'associacions de veïns de la ciutat i de les entitats a favor del dret a l'habitatge». Per això, Andreu reivindica la moció i exigeix «el respecte a la integritat d'allò votat», tot tement que Madrenas vulgui «retallar allò que es va aprovar democràticament».

A més, Andreu considera que la política d'habitatge del govern de Madrenas és «fruit de la improvisació constant», i qualifica d'«incoherent» que ara l'alcaldessa celebri que gràcies a la pandèmia molts dels pisos turístics es converteixin en habitatges d'ús residencial. «Si ara JxCat celebra que els pisos turístics es converteixin en habitatges d'ús residencial també ho hauria de fer durant la resta de l'any. Per això s'ha d'implementar la moratòria», demana Andreu, que també ha recordat que durant el confinament Guanyem ja va posar sobre la taula una proposta perquè l'Ajuntament facilités el canvi d'usos dels pisos per augmentar el parc d'habitatges. La regidora també ha reivindicat la moció aprovada amb els vots de Guanyem, PSC i ERC perquè «permetrà que hi hagi més habitatges disponibles per a les gironines i gironins».

Finalment, Guanyem ha celebrat que «per fi el govern Madrenas admeti que hi ha tensió entre el turisme i l'habitatge residencial». «Tenir un 17% d'habitatges del Barri Vell dedicats als turistes és una exageració. Els beneficis que aporta el turisme es converteixen en perjudicis quan l'excés congestiona el barri», indica.