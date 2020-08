Veïns de Pont Major lamenten la pèrdua de 80.000 euros per invertir al barri

Els veïns del barri de Pont Major manifesten que han perdut una partida de 80.000 euros, que havia de dedicar-se totalment al barri, per cobrir despeses de la resta de la ciutat per obres relacionades amb la covid-19. Aquests diners procedien d'un pressupost municipal del 2015 que, sota el nom «Habilitació espai solar accessos pont del Ter», havia d'anar destinat a l'habilitació d'espais per compensar les 50 places d'aparcament que havien quedat eliminades per les obres d'accessos al qual ara anomenen com a pont de l'Aurora.

Ja un any abans, aquests diners s'haurien d'haver invertit amb unes obres que consistien a cobrir un tram enfonsat de la riera del Bou d'Or per tal de guanyar espai per aparcar i recuperar la zona verda perduda, però va acabar sense realitzar-se perquè l'Agència Catalana de l'Aigua va denegar el projecte.



Un any rere un altre

Segons afirmen els veïns, el 2014 el regidor d'Urbanisme Carles Ribas, en una reunió amb les entitats a Pedret, va assegurar que aquest projecte es faria i que si no el pagaria ell. Tot i això les obres no van arribar a fer-se mai i els 80.000 euros van anar passant d'un any a un altre sense ser destinats a cap projecte.

Segons declaren els veïns, els diferents regidors de barri de l'equip de govern que han passat des de 2016 fins a enguany per Pont Major han assegurat «sempre» que aquesta partida es destinaria a obres a fer al barri. Tot i les insistències de l'Associació de Veïns perquè es destinessin els diners en algun projecte al barri, la partida s'ha mantingut sense tocar durant quatre anys, fins que el passat mes de juliol la regidora del barri, Marta Sureda, va anunciar que l'Ajuntament havia «fet desaparèixer» aquesta partida i l'havia destinat a obres relacionades amb la covid-19.

Els veïns lamenten que finalment aquests diners, que havien de servir per al barri, han anat a parar al centre de la ciutat i accepten estar «molt decebuts» amb l'alcaldessa i la regidora de barri per no haver-los avisat prèviament de la retallada del pressupost. A més també manifesten que tenen «abandonat» el barri i que tenen carrers de sorra i sense vorera, com és el cas del Passeig Sant Joan Bosco que té voreres inacabades de fa anys.