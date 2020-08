Uns 190 nens s'han inscrit a l'activitat «Objectiu la Terra» de les biblioteques

Uns 190 infants ja s'han inscrit aquest estiu a l'activitat de promoció lectora de les Biblioteques de Girona «Objectiu la Terra». La iniciativa, que s'allargarà fins al 19 de setembre, gira al voltant de com es pot gaudir del planeta amb plena cura i respecte. A través del concurs i també d'altres activitats relacionades, els nens i nenes participants poden gaudir de la lectura i, alhora, ampliar coneixements sobre ecologia i conservació del planeta.

Per participar-hi només cal apuntar-se presencialment a la biblioteca més propera i disposar del carnet, que és gratuït i es pot fer en el mateix moment de la inscripció. L'activitat finalitzarà el 19 de setembre, però els infants es poden inscriure en qualsevol moment abans d'aquesta data.

Els participants del concurs que vulguin acreditar-se com a activistes, és a dir, com algú que actua per cuidar el planeta Terra, han de resoldre els enigmes literaris, lògics, i matemàtics plantejats en un quadern personal que se'ls lliura. Hi ha tres formats de quadernet: el Quadern mini (de 3 a 5 anys), el Quadern infantil (de 6 a 8 anys) i el Quadern júnior (de 9 a 12 anys). A més, tothom qui l'acaba rep un petit obsequi i entra en el sorteig d'un lot de llibres, per als infants més petits, d'una subscripció a la revista Tatano, per als participants infantils, o d'una subscripció a la revista Pantera, pels júniors.



Incentivar la lectura

Amb aquesta iniciativa, les biblioteques de Girona volen incentivar la lectura i l'escriptura entre tots els públics, alhora que es reivindiquen com a espai de lleure també a l'estiu. I és que, segons indiquen, malgrat la situació sanitària i les prevencions, l'estiu és un bon moment perquè la ciutadania s'acosti d'una forma lúdica a les biblioteques, obertes durant les vacances. Per això, cada any, les Biblioteques de Girona programen diverses activitats de promoció lectora relacionades amb un eix temàtic d'interès amb l'objectiu d'apropar la mainada a la part més divertida i fresca de les biblioteques. El 2017 es va realitzar la proposta «La Quina d'estiu»; l'any següent, «Un estiu de detectius»; i l'any passat «Un estiu a la lluna».