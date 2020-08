Tres setmanes de martiri per una alarma espatllada

Un problema tècnic a l'alarma de l'escola Pla de Girona ha estat el culpable del martiri que han viscut els veïns del carrer Mare de Déu de Loreto i de Lluís Pericot des de mitjans de juliol. Segons afirmen testimonis, l'alarma es disparava cada nit, unes tres o quatre vegades i entre les 12 i les 6 de la matinada, exceptuant els caps de setmana que també es disparava durant la tarda –ja que l'escola no estava ocupada durant el dia pel casal.

Les reiterades queixes dels seus veïns, que descriuen que el soroll de l'alarma es feia «insuportable» en tenir les finestres obertes per evitar la calor i impedia que es pogués dormir correctament, van arribar a l'Ajuntament. El consistori va rebre dos avisos sobre aquest tema, un per via telefònica, rebut la setmana passada, i l'altre per la Bústia d'Avisos i Suggeriments, d'ahir mateix. Davant les queixes, es va procedir a avisareal sistema d'alarmes perquè inspeccionés el que passava.

Els tècnics van detectar que un dels sensors de l'alarma no funcionava correctament i ahir van procedir a anul·lar la zona d'alarma «fins que es pugui fer la reparació del sensor».