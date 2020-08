Martí Terés diu que cal «treballar per millorar» els pressupostos participats

El regidor de Participació de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha assegurat que, tot i que els pressuposots participats siguin «una bona eina de transformació social i de dinamització comunitària», cal «treballar-los per millorar-los i aprofundir en la seva vessant més deliberativa». De la mateixa manera, afirma que «cal encarar la reforma dels pressupostos participats dels barris de Girona amb el màxim consens possible entre les entitats, la ciutadania, els grups polítics i els tècnics municipals».

L'informe de diagnosi dels pressupostos participats de Girona, elaborat pel catedràtic de Ciència Política mitjançant un conveni de col·laboració entre el consistori i el Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona (UdG), va ser presentat a la ciutadania a mitjans de juliol, tal com va informar Diari de Girona. En aquest acte es van recollir les idees i opinions de diversos actors de la ciutat per millorar el model de funcionament dels pressupostos participats.

A través d'entrevistes a ciutadans involucrats en aquesta iniciativa s'ha redactat l'informe de diagnosi que ha permès identificar els punts forts i febles del model.

El procés de revisió del model dels pressupostos participats es va iniciar a principis d'any amb la fase d'anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora que s'han realitzat des del 2013. Aquestes propostes provenien tant de les reunions de la Comissió Mixta de Ciutat com del grup de treball per a la reforma del reglament dels pressupostos participats, com de la ciutadania i les entitats. El següent pas és la fase de debat, entre els mesos de setembre i octubre, que s'articularà a través d'una plataforma web de participació per a tota la ciutadania i unes taules de treball. El resultat definirà el nou escenari dels pressupostos participatius de Girona per als pròxims anys i el seu reglament.