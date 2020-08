Reasfaltatge d'un tram del passeig de la Devesa, davant del palau de Justícia

Una empresa contractada per l'Ajuntament de Girona està reasfaltant aquests dies el passeig de la Devesa en el tram entre el carrer de Caterina Albert i la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Els treballs, davant del palau de Justícia i el palau de Fires, estan en un punt conflictiu de la circulació, ja que és un dels punts de sortida i d'entrada al vial amb més circulació de la ciutat, l'avinguda Josep Tarradellas. No obstant, els treballs s'estan fent a finals d'agost per evitar crear col·lapses en el trànsit. Els vehicles que circulen per l'avinghuda han de seguir recte i buscar un altre punt per dirigir-se al centre de la ciutat i els qui busquen entrar a l'avinguda es desvien a la rotonda del Palau de Fires. Els vehicles que tenen el garatge al carrer del Torí entren en sentit contrari. Els treballs formen part del pla d'asfaltatge que està executant el consistori gironí aquests dies. Aques tram s'acaba precisament avui. La maquinàries es desplaçarà, a partir de demà al carrer Santa Eugènia, on es reasfaltarà durant cinc dies, i en tres fases, el tram entre la ronda de Ferran Puig i el carrer de Mestre Francesc Civil.