Comença el reasfaltatge d'un tram del carrer Santa Eugènia

Les màquines van iniciar aquest dijous els treballs per reasfaltar un tram del carrer Santa Eugènia de Girona. L'actuació s'allargarà fins al dilluns vinent perquè es farà per fases hi abarca des de l'encreuament amb la ronda Ferran Puig fins la cruïlla amb el carrer de Mestre Francesc Civil. Aquesta actuació comporta canvis en la mobilitat a tot el sector fins dimarts vinent, un cop acabes les obres. Les obres formen part del pla d'asfaltatge de l'Ajuntament d'aquest any 2020 i es fan a l'estiu perquè és quan hi ha menys circulació de vehicles. El 9 de setembre es duran a terme els treballs d'asfaltatge del carrer del Ros de Palau.