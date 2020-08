Comencen les obres de millora del passatge de Mossèn Pere Rabat

Les obres de millora del passatge de Mossèn Pere Rabat al barri del Pont Major ja han començat. Els treballs consisteixen en ampliar la vorera per tal de millorar l'accés al dispensari mèdic i a l'entrada del centre cívic i de la biblioteca Just M. Casero.

L'actuació s'inclou dins el projecte de reordenació d'aquesta zona al voltant de la plaça de l'Om, una de les propostes escollides pels veïns i veïnes del barri en les consultes dels pressupostos participats del 2016, 2017 i 2018; i on es van portar a votació diversos àmbits d'actuació al voltant de la plaça amb l'objectiu de millorar la mobilitat dels vianants.

En primer lloc, es va ampliar la vorera del carrer Pont Major amb la cantonada del carrer de Mossèn Pere Rabat per instal·lar-hi també una marquesina de la parada de bus i ara es duu a terme l'ampliació de la vorera de davant el dispensari mèdic.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa OSG Serveis Grup per un import de 33.694,05 euros (IVA inclòs). Les obres van començar la setmana passada i es preveu que finalitzin a finals d'octubre. Durant aquest temps, hi haurà restriccions al pas de vehicles en aquest carrer, de manera que la circulació alternativa per accedir als equipaments públics serà pels carrers de les Illes Filipines i de Portlligat.

Pel tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, "les obres al voltant de la plaça de l'Om són una remodelació d'un espai central del barri del Pont Major, un punt de trobada i on es concentren diversos equipaments públics, per això és necessari millorar-hi l'accés per a vianants i ampliar la vorera del carrer, que era massa estreta".

Concretament, l'ampliació de la vorera es duu a terme pel costat dret, en direcció al riu Ter. L'actuació consisteix en el rebaix del jardí, la construcció d'un nou mur de contenció que substituirà el que hi havia fins ara, i l'ampliació de la vorera fins a l'entrada del dispensari mèdic.