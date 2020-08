El Suprem confirma la sentència que obliga 'Girona+Neta' a pagar 25.000 euros a un treballador

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del TSJC que condemnava l'empresa municipal 'Girona + Neta' a pagar 25.001 euros a un treballador per discriminar-lo i vulnerar-li els drets sindicals.

La sala ha inadmès el recurs de l'empresa i ha declarat ferma la sentència, imposant-li 300 euros en costes. Així, el TS avala que des que l'empleat va passar a ser membre del comitè, la direcció el menystenia i no li pagava els plusos que li pertocaven. Segons la sentència del TSJC, en una ocasió li van donar un plànol del recorregut sense posar-li els noms dels carrers i, en una altra, el capatàs li va dir que mereixi ser tractat "com un gos". CCOO denuncia que és una mostra més dels incompliments "constants" del conveni per part de l'empresa.