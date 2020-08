Voluntaris per tornar la il·lusió als petits vulnerables de Girona

Recollida de joguines per a la nit de Reis. La campanya «Aquest Nadal, cap nen/a sense joguines» de l'associació Sigues tu el rei busca voluntaris per ajudar en la recollida, la neteja, la classificació i la distribució de joguines noves o en bon estat.

Recollir els regals, netejar-los, classificar-los, esperar fins a la «nit més màgica de l'any» i repartir-los sota la túnica d'un patge reial; són els requisits que han de seguir els voluntaris que vulguin entrar a formar part de la campanya "Aquest Nadal, cap nen/a sense joguines" de l'entitat Sigues tu el rei, una associació de voluntariat de Santa Eugènia i Can Gibert que s'encarreguen de repartir joguines als infants vulnerables durant la nit de Reis.

Per tal de tirar endavant una nova edició, l'associació de joves busca voluntaris «compromesos amb la comunitat i amb ganes d'aportar un granet de sorra per millorar la societat». L'objectiu principal de l'acció social és que cap nen en situació de vulnerabilitat econòmica es quedi sense joguines durant la nit de reis, a més de tenir també com a finalitat «involucrar la comunitat jove» en iniciatives socials. «Volem que aquests infants puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta», explica Kevin Rodríguez, vicepresident de l'associació.

En Kevin forma part de la nova empenta de joves que s'han posat al capdavant de l'associació, juntament amb Anna Riera, que n'és la presidenta. Afirmen que «encara que l'associació encara sigui petita», els hi agradaria poder ampliar a poc a poc el nombre de barris on reparteixen joguines, per això enguany la campanya fa un pas endavant per incloure també a les famílies del barri de Sant Narcís.

Recollida de joguines



L'associació fa una crida a tothom qui vulgui participar en la inciativa contribuïnt amb la donació de joguines que passin els requisits establerts. Entre els objectes que l'associació apunta hi ha bicicletes, patinets, llibres de lectura, peluixos, jocs, puzzles i material escolar (com llibretes, motxilles i estoigs), tots aquests han d'estar «en bon estat, sense noms marcats i amb totes les peçes que formin part del joc».

Els integrants d'aquest agrupament es diferencien de les altres recollides de joguines habituals, perquè volien fer el procés complet, «des de recollir les dades de les persones que rebrien les joguines, fins a anar a les cases disfressats de patges per veure la il·lusió dels nens i nenes en rebre els regals».

De la mateixa manera, també animen a les empreses o botigues gironines a aportar el seu granet de sorra a la campanya amb, per exemple, l'aportació del material necessari per embolicar regals, com pot ser cinta adhesiva, paper d'embolicar, tisores, entre d'altres. De moment tots els regals que es recullin es guardaran a casa dels voluntaris, a l'espera de tenir algun lloc físic compartit on poder emmagatzemar-los, expliquen els organitzadors.

50 famílies beneficiades



Tots els objectes que es recol·lectin durant la recollida de joguines, que ja va començar fa unes setmanes mitjançant les xarxes socials de l'associació, aniran repartits segons l'edat dels infants d'un màxim de 50 famílies dels tres barris que s'inscriguin durant els pròxims mesos a la campanya.

Per determinar el grau de vulnerabilitat social i econòmica de les famílies destinatàries es demana que, juntament amb el paper d'inscripció, s'afegeixi algun certificat conforme és receptor de Càritas o un resguard de serveis socials.