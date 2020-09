JxCat i ERC governaran junts a l'Ajuntament de Girona

Els grups municipals de JxCat i ERC han arribat a un acord per governar junts a l'Ajuntament de Girona.

El nou equip de govern estarà format per 13 regidors però no tindran majoria absoluta. Ja que l'actual consistori està format per 27 edils i per tant, els en faltaria un.

Aquest migdia, l'ajuntament ha convocat una roda de premsa on els dos líders de cada partit exposaran l'acord i els motius que els han portat a fer un govern bipartit.

És la primera vegada que les dues forces independentistes governaran juntes al consistori de la capital.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i el cap d'ERC, Quim Ayats seran els encarregats a les 12 del migdia d'explicar els termes de l'acord.