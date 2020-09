Enxampen un lladre en mostrar-se agressiu en un tren

Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Municipal de Girona han detingut un home per robar en un pis de Llançà al cap de poques hores després que es mostrés agressiu en un tren aturat a la ciutat de Girona.

L'arrestat és un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Girona, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un robatori amb força.

Els fets van succeir el vespre del dia 28 d'agost en un pis del carrer Setcases de Llançà, on una jove va sorprendre un lladre a l'interior del seu domicili.

Ràpidament va alertar els serveis d'emergència, però el lladre va aconseguir fugir. Els agents van comprovar que, abans de marxar corrents, havia agafat diversos objectes de l'interior del domicili.

Hores més tard, la policia va rebre un avís per un viatger agressiu a l'interior d'un tren aturat a l'estació de Girona. Els Mossos juntament amb efectius de la Policia Municipal de Girona es va identificar l'home.

En l'escorcoll li van trobar objectes que s'havien denunciat com a sostrets en el robatori de Llançà. Per aquest motiu, va acabar detingut com a presumpte autor del robatori amb força.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 29 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.