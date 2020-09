Citats a declarar pel tall de Tsunami Democràtic a Salt no es presenten

Primeres declaracions judicials dels investigats pel tall de l'AP-7 a Salt convocat pel Tsunami Democràtic el 12 i 13 de novembre passat. El jutjat d'instrucció 3 de Girona va citar a declarar entre ahir i avui 24 investigats per un delicte de desordres públics per, suposadament, participar en la protesta. L'advocat dels encausats, Benet Salellas, va explicar que els atestats policials van identificar una seixantena d'activistes i va remarcar que defensaran al jutjat que tallar carreteres és un acte legítim de protesta. Unes 150 persones es van concentrar davant els jutjats per solidaritzar-se amb els encausats i denunciar «la voluntat de venjança» de l'Estat obrint una nova causa contra l'independentisme.

Segons l'advocat dels encausats, entre els investigats n'hi ha alguns que s'acolliran al seu dret a no declarar, d'altres que ho fan només a preguntes de la defensa i alguns encausats optaran per no presentar-se als jutjats. Unes «posicions processals diverses» que, per Salellas, tenen «en comú» rebutjar l'acció de la justícia i defensar «la legitimitat del dret a la protesta i del dret a tallar vies i carreteres per expressar indignació».

Dos jutjats investiguen les mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic a les comarques gironines que van bloquejar la frontera els dies 11, 12 i 13 de novembre passat tallant l'AP-7 a la Jonquera i a Salt. I per a les dues causes, els jutjats han començat a citar a declarar activistes investigats aquesta setmana. En el cas del tall de l'Alt Empordà, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres investiga 196 persones i els primers encausats estan citats a declarar divendres al matí.

Salellas va criticar que aquestes dues investigacions són un «exemple perfecte» de la cooperació policial i judicial per perseguir l'independentisme. I és que, explica l'advocat, entre les dues investigacions hi ha atestats amplis i exhaustius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que, a més, han fet servir «diferents fonts» per identificar les persones que participaven en les protestes, inclús comparant les imatges policials amb fotografies de xarxes socials.