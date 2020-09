El coordinador de l'Espai Marfà dirigirà l'Auditori-Palau de Congressos

El coordinador de l'Espai Marfà de Santa Eugènia, David Ibáñez; ha guanyat el procés selectiu per escollir un nou director de l'Auditori-Palau de Congressos de Girona. Al concurs públic per aquesta plaça hi havia vuit aspirants més, entre els quals l'exregidor i exdirector general de Patrimoni Joan Pluma, el tècnic de cultura Jaume Santaló; la coordinadora d'Apropa Cultura, Clàudia Torner, i Neus Vila, amb una llarga experiència en l'àmbit turístic al Consell Comarcal del Gironès.

La direcció de l'Auditori-Palau de Congressos és una plaça que es troba vacant des de fa anys. Inicialment l'havia ocupat Ramon Barnussell, però l'òrgan executiu va decidir prescindir-ne, per indicació de l'anterior alcalde, Carles Puigdemont, a principis de 2012 amb l'argument d'estalviar-se el seu sou, d'uns 58.000 euros.

L'any 2015 es va obrir un concurs públic per tal de recuperar aquesta figura. Aquell procés el va guanyar Marta Plascencia, que va rebre l'encàrrec de gestionar també Fira de Girona. Tanmateix, després dels sis mesos de prova, Fira de Girona va considerar que no havia complert amb les expectatives i es va decidir no renovar-li el contracte. Des d'aleshores, el càrrec estava vacant. Segons consta en la convocatòria, la retribució anual del càrrec serà de 48.872,74 euros bruts, distibuïts en catorze mensualitats. El contracte serà de quatre anys i es podrà prorrogar per quatre més.

Ibáñez ja havia estat vinculat a l'Auditori de Girona, com a programador i exercint la direcció artística externa de música de moderna. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un postgrau en gestió cultural per la Universitat de Barcelona (UB), a més de músic, el gironí té al currículum una llarga trajectòria professional en el camp de la gestió cultural, duent tasques artístiques i de programació musical fins i fora de la ciutat des del 1999. Havia estat codirector artístic del Festival de Músiques Religioses i del Món de Girona i, entre el 2012 i el 2018, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa. Actualment és el coordinador de La Marfà, un equipament de referència al sector musical de la demarcació en els camps de la formació, la creació i la divulgació.