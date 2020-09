Crida a Salt per tallar la propagació del virus entre la població jove

La primera jornada del cribratge massiu de covid-19 a Salt, on les darreres setmanes el risc de rebrot ha patit un augment significatiu, va transcórrer amb total normalitat i sense aglomeracions destacades. De fet, en cap moment es va viure cap sensació de col·lapse ni es van reproduir imatges de llargues cues com les que s'havien viscut setmanes enrere a altres municipis catalans, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'afluència de públic va ser desigual al llarg de la jornada i en total es van dur a terme 436 proves. Salut s'ha fixat assolir uns 1.500 tests al llarg dels tres dies en què la campanya estarà operativa.

La recollida de mostres va tenir lloc a la Casa de Cultura Les Bernardes i s'allargarà fins dissabte amb l'objectiu de detectar contagis asimptomàtics de coronavirus i, d'aquesta manera, «tallar la cadena de transmissió», segons afirma Salut.



Situació «descontrolada» a Salt

Tot i que la crida és preferentment a veïns d'entre 15 i 49 anys que visquin entre el carrer Major, el passeig de Marquès de Camps, l'avinguda de Països Catalans i el carrer Ramon y Cajal, hi va haver gent de més edat o amb residència a altres zones del municipi que també van aconseguir fer-se-la.

Josep Maria Yáñez, de 67 anys, és d'Anglès però fa 42 anys que viu a Salt. «El meu fill treballa al SEM i li van fer un test serològic que confirma que ha passat el coronavirus, és per això que m'ha recomanat que em faci la prova per precaució», explica. Yáñez considera que aquest tipus de cribratges són «molt necessaris i més a Salt, on els joves haurien de prendre més consciència de la situació en què vivim», conclou.

De fet, tots els testimonis que van compartir la seva experiència a Diari de Girona van mostrar certa preocupació per les actituds «irresponsables» de molts joves respecte a les mesures per prevenir el contagi. Carmen Grau, veïna del carrer Francesc Macià, admet patir «inseguretat» i més ara, que ha sigut mare fa poc. «La plaça de la Llibertat s'omple cada vespre de joves que no porten mascareta i que no respecten la distància establerta. Cal actuar contra aquest incivisme per frenar els contagis», explica.

D'altra banda, Marta Gispert, de 32 anys, valora positivament aquest tipus d'iniciatives promogudes per Salut, ja que ajuden a «conèixer quina és la realitat de cada municipi». Gispert considera que fa uns mesos, quan hi va haver el pic de la pandèmia, «a Salt la gent es prenia més seriosament les mesures de prevenció i en canvi, actualment, s'ha generat un descontrol important», afirma. Es podrien aplicar diverses mesures per revertir aquesta situació, comenta Joan Molina, com ara «incrementar les actuacions policials i sancionar aquells vianants que no porten la mascareta, he vist molts agents de seguretat que miren cap a una altra banda», admet. Molina es va fer la prova perquè les seves filles van passar el coronavirus fa un mes, tot i que no presentaven símptomes. «La meva dona i jo ens vam fer la prova i vam donar negatiu però per precaució hem preferit repetir-la».

Finalment, Àngel Soler, de 42 anys, es va fer la PCR perquè «tothom qui tingui l'oportunitat se l'hauria de fer, encara que sigui una mica dolorosa», bromeja. Soler espera que la resposta dels saltencs sigui «positiva» i que els joves mostrin «interès».



Possibles cribratges a Girona

El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, va explicar que l'àrea on se centra la campanya «concentra el 58% dels positius detectats a la població i és per això que cal tallar les cadenes de transmissió». En aquesta línia, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va animar la ciutadania a fer-se la prova perquè «si no ho fem entre tots, no ens en sortirem». Finalment, Carreras va avançar en una entrevista a Ràdio Ser-Girona que Salut estudia fer cribratges a alguns barris de la ciutat de Girona.