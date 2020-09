Almenys set escoles de Girona utilitzaran equipaments públics per ampliar espais per la covid-19

Almenys set escoles de Girona utilitzaran equipaments municipals o parcs i jardins públics per ampliar espais i complir amb les mesures per evitar contagis de covid-19.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha detallat que la majoria dels centres educatius han sol·licitat utilitzar aquests espais per a l'hora del pati o per a les classes d'educació física però també hi ha alguna escola que necessita comptar amb més lloc per fer-hi classes.

Per al dispositiu de retorn a les classes, l'Ajuntament de Girona també reforçarà el pla contra l'absentisme escolar i la neteja, per garantir la desinfecció diària de les zones comunes. A més, la Policia Municipal supervisarà l'entrada als centres on no s'ha pogut pacificar l'accés.