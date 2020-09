Guanyem proposa un servei municipal de mediació de lloguers

Guanyem Girona portarà una moció per a la creació d'un servei municipal de mediació en matèria de lloguer al ple de dilluns. La proposta té com a objectiu convertir l'Ajuntament en un intermediari entre els propietaris i llogaters, tant de locals i oficines comercials com d'habitatges. Des de la formació han explicat que han parlat amb comerciants i que situen el pagament dels lloguers com la principal càrrega econòmica durant la pandèmia. El regidor Xevi Montoya ha destacat que aquest servei seria gratuït i facilitaria condonacions o renegociacions de contractes a la baixa.