Salt manté la subvenció de les targetes de transport als estudiants

L'Ajuntament de Salt ha obert aquesta setmana la convocatòria per sol·licitar la bonificació de transport per a estudiants. La iniciativa es va posar en marxa el curs 2018-19 i se'n poden beneficiar els estudiants d'entre 16 i 25 anys empadronats a Salt que cursin estudis reglats a Girona o als municipis inclosos dins la zona 1 de l'ATM.

La bonificació s'aplica a la targeta T-MES que és unipersonal i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies. El seu preu és de 47 euros però amb la subvenció del 40% (18,80 euros) que atorga l'Ajuntament el preu final per als estudiants beneficiaris es rebaixa fins als 28,00 euros.

La regidora de Mobilitat, Anna Fusté, explica que «un curs més, i serà el tercer, apostem per aquest tipus de bonificacions que, any rere any, gaudeix de més acceptació». En aquest sentit cal recordar que el curs 2018-19 se'n van beneficiar 46 estudiants i el curs passat, 2019-20, la xifra es va doblar i va arribar als 92 saltencs i saltenques. Per fer la sol·licitud, es pot realitzar durant tot el curs, cal fer-ho a través de l'apartat de seu electrònica situada dins el web municipal.