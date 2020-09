Vuit nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Girona

Els usuaris de vehicles elèctrics tindran, a partir d'aquest mes, vuit nous punts de recàrrega semiràpids a la ciutat de Girona, que se sumen als vuit que ja hi ha operatius. Es tracta d'una infraestructura amb dues connexions, de manera que permet carregar simultàniament dos turismes a 22 kW en corrent alterna.

A més a més, són universals i serveixen per a qualsevol model de vehicle elèctric. Els ha instal·lat Endesa X amb "la voluntat de continuar avançant amb el seu Pla d'expansió d'infraestructura de recàrrega d'accés públic i en una capital que considera estratègica", segons fonts de la companyia. D'aquí al desembre és previst instal·lar-ne 6 més (4 d'ells de càrrega ràpida de 50 kW), de manera que a finals de 2020 Endesa X tindrà un total de 22 punts de recàrrega a la ciutat.

Els nous punts de recàrrega, que entren en servei coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, s'han col·locat al Parc Científic de Girona i als restaurants Ca la Trini (a l'entrada del polígon industrial) i Torre Bonica, amb una potència, cadascun d'ells, de 22 kW. D'aquesta manera, la "companyia segueix treballant per a poder facilitar encara més la mobilitat sostenible no només a la ciutadania de Girona sinó per a totes aquelles persones que visiten la ciutat, sigui per feina, lleure o turisme", exposen.

L'acció forma part del Pla d'Infraestructures de Recàrrega d'Endesa X, que té el compromís d'instal·lar 300 punts de recàrrega a tot Catalunya aquest any