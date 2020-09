Defensor de la Ciutadania de Girona: un any i mig esperant el relleu

Fa un any i mig que Ramon Llorente, actual Defensor de la Ciutadania a Girona, ostenta a el càrrec com a interí tot i haver-se complert el final del seu mandat. Tal i com especifica el reglament, els dos mandats de cinc anys es van esgotar l'abril de 2019, un mes abans de les eleccions municipals. Llavors, l'alcaldessa Marta Madrenas, va aturar el procés per la proximitat de les eleccions. Tanmateix, el cap de l'oposició a l'Ajuntament, Lluc Salellas, ha recordat avui que just fa un any Diari de Girona es feia ressò que mesos després el procés no s'havia reactivat i que hi havia un retard en la renovació de sis mesos. Salellas ha explicat que des de llavors "tot segueix igual" i que aquesta demora ja és d'un any i mig. Aquell dia, aquest diari informava que sobre la taula s'havia arribat a posar un nom com a possible relleu: l'advocada Marta Alsina Conesa.



En un fil de Twitter Salellas ha recordat que el novembre de 2019 l'alcaldessa s'excusava per la lentitud en la incorporació del nou Defensor de la Ciutadania perquè Llorente era de baixa al patir un infart durant el plenari del seu comiat. Era el 3 de maig i la sessió es va haver d'interrompre i va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari. Va estar de baixa diversos mesos.

Per a Salellas, que en un any no s'hagi avançat en aquest tema és "un cas més de disfunció del govern municipal" i apunta que el propi Defensor ha demanat reiteradament que s'efectuï el relleu per tal de complir amb el reglament establert.

Advocat laboralista, Ramon Llorente va iniciar el seu període al capdavant de l'Oficina el 14 d'abril de 2009, substituïnt Maria Teresa Seseras, que havia estat al càrrec nou anys i mig, des del 19 de gener de 2000.

El cap de l'oposició ha agraït la tasca feta per Llorente al llarg d'aquesta dècada al capdavant d'una oficina que té com a objectiu vetllar pels drets de les veïnes i veïns de Girona. Des de Guanyem reiteren la necessitat de continuar amb el procés.