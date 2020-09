La Generalitat adverteix: les restriccions a Girona i Salt es podrien allargar

Salut afirma que les restriccions adoptades a Girona i Salt des de dimecres passat per tallar la cadena de contagis de la covid-19 es "comencen a notar" amb una tendència a la baixa del risc de rebrot. Tot i això, el gerent del CatSalut, Miquel Carreras, remarca que no es pot "abaixar la guàrdia" per evitar que els casos tornin a augmentar. El gerent ha recordat que l'efectivitat de les restriccions extraordinàries no es tradueixen en una millora "immediata" de les dades, sinó que s'han d'analitzar passats uns dies. Ara, que fa quasi una setmana que s'han implantat, sosté que la tendència "és bona" però no descarta que s'hagin d'allargar: "Veurem com evoluciona, però a tots els llocs on s'ha fet, han persistit com a mínim dues quinzenes".

L'increment de casos positius de covid-19 a Girona i a Salt i l'increment del risc de rebrot van obligar a adoptar, a partir de dimecres de la setmana passada, restriccions extraordinàries dirigides a tallar la cadena de transmissió del coronavirus. Quan fa gairebé una setmana de l'entrada en vigor de les noves mesures, el gerent del CatSalut ha explicat en una entrevista a l'ACN que "es comencen a notar" amb una millora de les dades a les dues ciutats.

En el cas de Salt, l'indicador del risc de rebrot va arribar a un màxim de 1.129,82 punts el dia 7 de setembre. Aquest dimarts es troba 600 punts per sota i se situa en 529,13. A Girona, el topall es va assolir el 16 de setembre quan la dada del risc de rebrot es va situar en 780,24 i avui és de 556,16 (224,08 menys). Segons Carreras, la tendència és clarament "bona" però lluny, encara, d'allunyar-se del risc de rebrot alt (per sota dels 100 punts).

Per això, fa una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva i a continuar complint amb totes les mesures per frenar la propagació del virus. El gerent del CatSalut exposa que hi ha diversos factors que van fer incrementar el risc de rebrot a les dues poblacions. D'entrada, l'augment del casos de covid-19 que es van poder detectar als cribratges massius de Girona i a Salt. "Immediatament després d'un cribratge massiu detectem un augment del risc de rebrot", ha puntualitzat Carreras.

Contactes socials i familiars



Però el gerent del CatSalut a Girona concreta que la majoria dels contagis es produeixen en contactes socials. "La majoria de brots són de tipus familiar", ha explicat Miquel Carreras, que també posa el focus en els joves com el col·lectiu que ha d'extremar precaucions, sobretot perquè són els que tenen una vida social més àmplia i és més complicada "la traçabilitat" dels contactes estrets en cas de positiu de covid-19.

A diferència d'altres punts de Catalunya on s'han aplicat restriccions extraordinàries, a Girona i a Salt no han detectat brots importants en l'àmbit laboral. El gerent posa, però, un altre factor sobre la taula, com és l'inici del curs escolar, i ha recordat que es fan PCR a tots els estudiants d'una classe on s'hagi detectat un cas positiu. Un altre element que pot fer aflorar més casos asimptomàtics.

Complir el confinament

De fet, situa la detecció d'aquestes persones que desconeixen que són portadores del virus com a clau per aturar la cadena de transmissió. Per aquest motiu, també demana a les persones que hagin d'estar confinades que compleixin estrictament amb la quarantena prescrita. "Nosaltres treballem en la conscienciació i el consens, però si es detecten incompliments, enviem resolucions explícites recordant que cal complir amb l'aïllament", ha dit Carreras. El Departament advoca per la via del diàleg, però no descarta recórrer als tribunals si detecten casos flagrants d'incompliments, que puguin suposar un risc per a la salut pública.

Mesures complementàries

El gerent del CatSalut també ha exposat que les mesures complementàries adoptades pels ajuntaments de Girona i Salt –com són el tancament dels parcs infantils i de les pistes per fer esport a l'aire lliure o la suspensió d'esdeveniments que puguin comportar aglomeracions- són molt importants per complementar les adoptades per la Generalitat.

La situació a Girona i a Salt comença a millorar, però el CatSalut analitza la situació de la regió sanitària dia a dia, fixant-se en els casos de covid-19 detectats, el risc de rebrot i la pressió assistencial per les hospitalitzacions i el nombre de pacients ingressats a les UCI. Segons les dades d'aquest dimarts, a la regió sanitària hi ha 71 malalts ingressats, 14 dels quals en estat crític. I el risc de rebrot a les comarques gironines se situa en 182,09 punts.