La plaça Pompeu Fabra de Girona, davant de la seu de la Generalitat, va ser l'escenari ahir a la tarda d'una acció pel Clima, com les que es van convocar en multitud de punts del planeta. Amb mascareta i distància, activistes de Fridays For Future van lluir pancartes amb diferents missatges per alertar que s'acaba el temps per salvar el planeta i que els polítics ja no poden tenir més excuses per actuar.