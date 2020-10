L'impacte del coronavirus provoca que un de cada tres bars, cafeteries i restaurants de Girona estiguin en traspàs

L'impacte del coronavirus s'ha deixat notar de manera important als bars, cafeteries i restaurants de Girona. I és que actualment un de cada tres establiments d'aquest sector a la ciutat està en traspàs. Així ho assegura el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona (AHTRG), Josep Carreras, que adverteix que els fons d'inversió estan començant a comprar alguns d'aquests negocis. "Això suposa perdre l'adn gironí, allò que ens agrada tant als d'aquí", assenyala. Un altre col·lectiu preocupat per la situació són els comerciants de la ciutat que consideren "clau" aquest tercer trimestre de l'any per poder remuntar les vendes i evitar que hi hagi més tancaments.

Les restriccions imposades arran de la pandèmia i els missatges perquè s'eviti el contacte social estan passant factura a l'hostaleria de Girona ciutat. Actualment un 35% de les cafeteries, bars, restaurants i, en menor mesura els hotels, es troben en traspàs. "Podem trobar el que vulguis, allà on vulguis, al preu que vulguis i de la manera que vulguis", lamenta el president de l'AHTRG, Josep Carreras. El motiu, explica, són "les conseqüències de les mesures" que s'han pres per evitar contagis.

En aquest sentit, Carreras critica "el bombardeig constant de missatges" que envien les administracions a la societat per tal de restringir el contacte social. "Portem tres mesos on s'adverteix als ciutadans que els següents quinze dies són decisius. Al final el missatge s'acaba absorbint i la gent es queda a casa", assenyala.

De fet, des del sector donen per "perdut" el mes d'octubre i recorden que el mes de novembre ha estat "històricament fluix" a la ciutat. A més, la reducció dràstica de les activitats de les Fires de Sant Narcís també ha suposat un cop important, ja que es tracta d'un esdeveniment que porta milers de persones a Girona.

I el problema es pot agreujar si les mesures de restricció s'allarguen fins el desembre, ja que molts restaurants compten amb els sopars d'empresa i celebracions familiars com una font d'ingressos rellevant. "Hem de replantejar què fem perquè ara per ara estem lluitant per sobreviure, no per guanyar diners", adverteix Carreras, que dona per fet que no tornaran a tenir beneficis fins el 2022.

El president de l'AHTRG ha lamentat que quan hi ha una crisi com l'actual qui primer la nota és el sector de l'oci. "No estem parlant de sortir de nit de festa, sinó del familiar. Anar a dinar a sopar o a passar un cap de setmana en un hotel, això també és oci", remarca.



El comerç necessita un bon trimestre



Si l'hostaleria no confia massa en els propers mesos, pel comerç de Girona aquest darrer trimestre de l'any és "clau" per poder seguir mantenint els negocis. Per això, des del sector fan una crida a tornar a les botigues i recorden que els negocis "són segurs". La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, assenyala que han pres totes les mesures i adverteix que si el petit comerç tanca "la ciutat morirà".

Ramírez de Cartagena recorda que ja hi ha negocis del centre que depenien del turisme que han hagut de tancar. "Si a la resta del teixit comercial li fallen els seus clients, els acabarà passant el mateix", alerta.

La vicepresidenta de Girona Eix Comercial explica que des del sector s'han buscat fórmules per intentar compensar el cop que suposa la caiguda de compradors. En aquest sentit, la venda per internet ha estat una escapatòria, però reconeix que cal que la gent surti "sense por".



Ajuda de l'administració



Tant Carreras com Ramírez de Cartagena han demanat que l'administració s'impliqui "des de tots els punts de vista". "A vegades tenim la sensació que per evitar equivocar-se no es prenen decisions. Ens cal l'ajuda ara, si no després serà massa tard", assenyala Carreras.

En aquest mateix sentit ho veuen els comerciants que recorden que ells són un dels "pulmons de Girona". "Ens cal anar tots plegats perquè si no la ciutat morirà. Un cop s'està a baix de tot, tornar a arrencar-ho costa molt", conclou Ramírez de Cartagena.