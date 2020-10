Un vehicle de Girona + Neta acaba estampat i el xofer, ferit

Un vehicle de Girona + Neta va acabar xocant contra elements que hi havia a la via pública aquest divendres i el conductor va acabar ferit de la cama. Es tracta d'una màquina que fa funcions de fregadora i d'escombra que estava treballant al barri de Montilivi, en un dels carrers que hi ha a l'entorn del camp de futbol. Una grua es va haver d'endur el vehicle, que va quedar amb la part davantera malmesa. El regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, ha explicat que estan investigant què va passar i si hi havia un problema amb els frens.