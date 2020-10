Salut i Educació faran un cribatge als centres educatius de Salt

Els departaments de Salut i Educació posaran en marxa a partir d'aquest dimarts un cribatge a tots els centres educatius de Salt. L'actuació, que es fa en coordinació amb el Servei Català de la Salut, la direcció dels centres i l'ajuntament del municipi, començarà al Col·legi Vilagran i continuarà durant els propers dies a la resta d'escoles i instituts. L'objectiu és detectar els casos asimptomàtics a l'entorn de les escoles perquè es pugui fer l'aïllament dels casos i tallar la cadena de transmissió.

En concret, es faran proves a les escoles El Gegant del Rec, El Pla, La Farga, Les Arrels, Les Deveses, Mas Masó, Silvestre Santaló, Veïnat, Pia de Salt i Fedac, Col·legi Pompeu Fabra, instituts Salvador Espriu, Salvador Sunyer i Aimeric i Vallvera, centre d'educació especial La Massana, centre de formació d'adults Les Bernades i escoles bressol El Carrilet, El Lledoner, Petit Príncep i El Barrufet així com al personal d'aquests centres.

La recollida de mostres de l'alumnat consistirà en un frotis nasal, una tècnica menys invasiva que les altres. En el cas que hi hagi un resultat positiu, es trucarà a la família i es citarà a la persona per practicar-li un test serològic per determinar si la infecció és actual o anterior. Els resultats de les proves serològiques s'obtindran al moment mentre que la resta es podran consultar a través de 'La Meva Salut' en un termini màxim de 48 hores.

Quedaran excloses de les proves les persones que en els últims sis mesos s'hagin sotmès a una PCR i que hagin estat positius, així com les que tinguin símptomes compatibles amb la covid-19. En aquests casos, caldrà que contactin amb el seu CAP de referència.

El gerent de CatSalut Girona, Miquel Carreras, ja ha avançat aquest dilluns que estaven estudiant fer aquest tipus de cribatges massius als centres de la població perquè la situació de Salt "preocupa molt més". Aquest dilluns, el risc de rebrot a la població s'ha situat en 768,63 punts.