Girona reclama més agents dels Mossos a Interior

L'Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reclamat aquest divendres que s'incrementi la dotació d'agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat. En una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, Madrenas, també ha fet palesa la seva preocupació per combatre les ocupacions. Un tema que l'alcaldessa va tractar amb la fiscal en cap de Girona.

Conselleria i consistori han coincidit en la necessitat de modificar aquesta legislació, i fins i tot, s'ha apuntat la possibilitat que siguin els veïns o l'ajuntament qui pugui posar denúncies en casos d'ocupació de pisos o cases. Així, assenyala el consistori, es resoldria el problema que existeix, on molts dels pisos ocupats són de fons d'inversió que no en fan un seguiment.

L'alcaldessa ha explicat que aquest és un dels punts que genera més "inseguretat" entre els ciutadans, i també ha posat de manifest "la manca d'eines legals per poder actuar de manera ràpida i efectiva". En aquest sentit, ha informat que des de l'Ajuntament s'està treballant amb un pla concret per poder actuar contra aquestes ocupacions conflictives d'habitatges.



Poca contundència amb els reincidents

Finalment, la batllessa ha posat de manifest les dificultats que genera la "manca de contundència" davant les persones que cometen delictes de manera reincident. El conseller ha admès la situació, i ha anunciat que "s'està treballant" en un pla per poder ser molt més estrictes des d'un punt de vista judicial en aquests casos. Un pla que les dues institucions esperen que pugui entrar en funcionament el més aviat possible.

Madrenas també ha volgut donar suport explícit a la conselleria d'Interior davant "l'intent del govern de l'Estat de recentralitzar el cos de Bombers" i crear una direcció general única en l'àmbit estatal, fet que comportaria el desmantellament d'un sistema català que està reconegut com un cas d'èxit arreu del món.

Aquesta ha estat la primera visita institucional del conseller Sàmper al consistori gironí, i per aquest motiu, ha aprofitat la trobada per signar el llibre d'honor de la ciutat. En la reunió també han estat presents el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, i el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, així com el director general de la Policia, Pere Ferrer, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, entre altres. A més, hi havia els màxims responsables de la Policia Municipal de Girona i de la Regió Policial de Girona dels Mossos d'Esquadra.