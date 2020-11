Nova protesta de les netejadores dels centres sanitaris

Nova protesta del personal de neteja dels centres de sanitaris de les comarques gironines. Una vintena de persones s'ha concentrat aquest dimecres davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar que el col·lectiu sigui reconegut després de quedar al marge en la gratificació econòmica extraordinària que van rebre els sanitaris a l'agost per la seva lluita contra el coronavirus. "Igual perill, igual Salari!! Pel reconeixement dels treballs essencials i de cures!!" reivindicaven amb un gran cartell les treballadores.

Des de CCOO recorden que treballen en espais de risc i que un nombre important de netejadores es van infectar de coronavirus durant els primers mesos de la pandèmia. Algunes de les netejadores que ahir protestaven es van disfressar de fantasma i portaven cartells amb lemes com "no som invisibles", "no som immunes" o "valoreu-nos".