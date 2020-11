La detinguda pel crim de la infermera de Girona era companya de feina de la víctima

La detinguda en relació al crim de la infermera a qui van trobar lligada al seu domicili de Girona era companya de feina de la víctima. Segons han explicat els veïns i han confirmat fonts del cas a l'ACN, l'arrestada, de 57 anys, treballa d'auxiliar d'infermeria al Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona, on la víctima treballava com a supervisora. Els veïns concreten que la dona i el seu marit –també detingut pel cas- fa més de 20 anys que viuen, juntament amb la seva filla menor d'edat, al pis del carrer Bellpuig, al barri de Montjuïc de Girona, on els Mossos d'Esquadra els han arrestat aquest dilluns. L'home, de 64 anys, treballa de transportista.

Fonts de la Clínica Girona han explicat a l'ACN que els Mossos d'Esquadra han alertat aquest matí que la detinguda no aniria a treballar, però sense precisar-ne els motius. Els responsables del centre mèdic no faran valoracions sobre la detenció fins que el jutjat aixequi el secret de sumari i puguin tenir més informació sobre la suposada vinculació de l'auxiliar d'infermeria en els fets.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona ha detingut aquest dilluns un total de quatre persones en relació al crim. Els Mossos han desplegat un operatiu a primera hora del matí i han fet tres entrades i registres simultanis a domicilis de Girona, Lloret de Mar (Selva) i Rubí (Vallès Occidental).