Girona atura 103 desnonaments i tanca 20 lloguers socials amb grans tenidors

L'Ajuntament de Girona ha informat de les polítiques que posaran en marxa en habitatge després de finalitzar el procés participatiu del Pla Local d'Habitatge de la ciutat. El vicealcalde, Quim Ayats, i la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, han presentat avui les conclusions d'aquest procés participatiu que s'incorporaran al document, que ara es començarà a redactar, i que esperen tenir llest l'any 2021.



El procés participatiu del Pla Local de l'Habitatge s'ha fet a través de quatre tallers, corresponents a quatre eixos: ampliar el parc d'habitatge social i assequible; garantir un habitatge de qualitat; garantir un funcionament correcte i equilibrat del mercat d'habitatge; i per últim, respondre a l'exclusió residencial. Hi han participat 24 entitats, i n'han sortit 23 propostes que, segons ha explicat Moya, quedaran recollides en el pla municipal.



Entre les conclusions destaca la necessitat d'una estratègia en matèria d'habitatge a mitjà i llarg termini que permeti i garanteixi el dret a l'habitatge. Aquest any, des del mes de gener fins a principis de novembre, des del Servei Municipal d'Habitatge s'han aturat 103 desnonaments (cal tenir en compte que hi ha hagut una moratòria dels desnonaments entre maig i juny). També s'han aconseguit 20 lloguers socials amb grans tenidors, i se n'estan tramitant 24 més.



Més habitatge social

Un pla en clau d'"àrea urbana"

Per ampliar el parc d'habitatges,amb la voluntat que estiguin disponibles "el més ràpid possible" - Ayats ha destacat que "mai s'havia vist una inversió d'aquest impacte". A més, destinarà un solar a la construcció d'un edifici de 57 pisos al barri de Can Gibert.Per un altre costat, estan buscant la forma de mobilitzar el parc d'habitatge buit que hi hagi a la ciutat. En paral·lel, també s'ha reactivat la Taula de l'Habitatge com a espai participatiu per crear sinergies amb les entitats; ara estan redactant-ne el reglament.

Tant Moya com Ayats han insistit que el pla es farà en clau d'àrea urbana i en coordinació amb els municipis veïns. Moya ha exposat que el pla de Girona "es nodrirà de Plans locals d'altres municipis veïns", com Salt o Sarrià de Ter, amb qui ha manifestat que se seguiran coordinant.