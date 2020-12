TMG preveu ingressar l'any vinent un 30% menys que el 2019 amb les línies d'autobús

El consell d'administració de TMG (Transports Municipals del Gironès) va aprovar dilluns al vespre una previsió d'ingressos per a l'any vinent que és un 30% inferior al de l'any 2019 en les línies d'autobús. Aquell any es van recaptar 2.154.700 euros. L'any 2018, havien estat 2.167.292 euros. L'argument és el descens de la mobilitat per la pandèmia. El càlcul és un ingrés estimat d'aproximadament 1.508.290 euros.

Aquesta reducció d'ingressos només fa referència a les línies d'autobús. S'ha de tenir en compte però, que TMG també té al seu càrrec la gestió de la Girocleta, que també ha patit una disminució en l'ús. No obstant això, en el camp econòmic, però, l'impacte no és tan gran.

La regidora de Mobilitat de Girona, Marta Sureda, ha recordat que «amb el teletreball, les crides a moure's el menys possible i el tancament temporal de locals» ha provocat una disminució notable en la mobilitat aquest any. Una tendència que molt possiblement es mantindrà l'any vinent.

Un 2020 nefast



Per exemple, aquest mes de març passat només va agafar el bus un 10% de passatgers si es compara amb l'any 2019. Aquest mes va ser el primer de l'estat d'alarma. Durant l'octubre i novembre, la xifra d'usuaris ha estat d'entre el 50 i el 60% si es compara amb l'any 2019. I això que aquell any va haver-hi alguns dies de mobilitzacions, carrers tallats, manifestacions i canvis d'itinerari dels autobusos per diferents protestes vinculades amb la sentència als líders independentistes.

De fet, l'Ajuntament va aprovar en una Junta de Govern Local del mes d'octubre una injecció econòmica d'uns 800.000 euros, davant una previsió de dèficit d'un milió d'euros per a aquest any 2020, segons ha recordat la representant municipal. Pel que fa a l'any 2021, Marta Sureda considera que es poden mantenir les dinàmiques d'«anades i vingudes de mesures» restrictives que de nou poden afectar la mobilitat i la utilització dels autobusos. La responsable municipal indica, però, que les dades es poden anar revisant.

Un nou gerent



D'altra banda, en el consell d'administració va prendre posessió del càrrec el nou gerent, Francesc de las Heras, que ha guanyat la plaça amb un concurs public i que agafa el relleu de Pere Casas, que és un tècnic municipal de l'àrea de mobilitat i que havia estat exercint les funcions de gerència aquests darrers anys.